Pioli è arrivato a Casa Milan: ora la firma, poi il primo allenamento

Stefano Pioli è arrivato nella sede del Milan, a conferma di quanto raccontato nella giornata di ieri. Sarà lui a sostituire Marco Giampaolo, esonerato dopo aver collezionato solamente nove punti in sette giornate. Adesso è il momento della firma del contratto – di cui vi abbiamo parlato in dettaglio ieri sera – e la definizione degli ultimi aspetti burocratici. Poi via libera per la guida del primo allenamento con la squadra e la presentazione alla stampa. Il Pioli-day è iniziato.

📹| Stefano #Pioli è arrivato a Casa Milan per firmare il proprio contratto con i rossoneri! 🔴⚫️ ➡️ Tutti gli ultimi aggiornamenti live a partire dalle 11:00! 🔥#Sportitalia pic.twitter.com/xDxpXX0EHi — Sportitalia (@tvdellosport) October 9, 2019

Foto: Zimbio