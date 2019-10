Pioli è a Parma: atteso in serata per firmare un biennale con il Milan

Stefano Pioli ha pranzato a Parma, ha convocato i suoi collaboratori ed è pronto per una nuova avventura. In serata è atteso a Milano per firmare un biennale con i rossoneri (un milione o poco più fino a giugno, circa 1,5 milioni a partire dalla stagione 2020-2021). Accordo raggiunto dopo il tentativo Milan (naufragato) per Spalletti. Per domani è previsto il primo allenamento, Pioli pronto per una nuova esperienza.

Foto: Fiorentina Twitter