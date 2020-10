Pioli: “Donnarumma? Non sono preoccupato. Abbiamo alzato l’asticella”

Il tecnico del Milan, alla vigilia della gara contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Stefano Pioli: “Con la Roma sarà una gara aperta. Affrontiamo un avversario forte e somiglia un po al Milan nella loro costruzione. Hanno inserito giocatori forti, è una squadra con forza fisica e ha tutte le componenti giusta per essere una squadra ambiziosa. Primi? Siamo solo all’inizio del campionato. Dobbiamo affrontare la gara tecnicamente di alto livello. Siamo stati bravi a non far pesare le assenze importanti, per questo volevamo alzare il livello della squadra. Calhanoglu e Rebic stanno meglio ma credo che sarà difficile per domani, sopratutto per Rebic. Capisco le dichiarazioni di Gasperini, ma devi inserire i nuovi e dargli la possibilità di metterli alla prova. Facendo questo devi mettere in preventivo che qualcosa possa non essere riconosciuto come identità. Donnarumma? L’avevo solo affrontato da avversario e potevo solo apprezzare le qualità tecniche. Qui ho trovato un ragazzo più grande rispetto alla sua età. Nella mia esperienza la sua crescita è stata continua, la sua disponibilità è tanta e sta crescendo in tutto quello che fa. Non sono preoccupato per il futuro perché fin quando vedo giocatori così attenti e positivi sono tranquillo e so che la società sta lavorando in una determinata direzione. Tonali? Sta cercando la condizione migliore, con il Celtic ha avuto un inizio gara non semplicissimo ma poi è cresciuto. Abbiamo l’obiettivo di superare tutte le squadre che l’anno scorso ci sono state davanti. Il nostro gap con le prime 4 era di parecchi punti. Ora pensiamo a migliorare quello e superare Roma, Atalanta rispetto l’anno scorso.”

Foto: twitter Milan