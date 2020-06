Pioli: “Domani Ibra non ci sarà. Kjaer può giocare. Donnarumma? Non lo vedo lontano dal Milan”

Intervenuto in conferenza a Milanello, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato della sfida di domani contro la Roma: “Noi e la Roma siamo abbastanza simili nei numeri, mentre la classifica dice che abbiamo 9 punti di distacco. Abbiamo un’occasione per vincere in campionato e mettere sul campo le nostre qualità. Mi piacciono molto i giocatori che sanno entrare negli spazi, e dobbiamo insistere così. A Lecce abbiamo sfruttato bene le occasioni. Ibrahimovic? Zlatan ha bisogno di lavorare e domani non ci sarà in panchina, deve ancora lavorare per essere al meglio e domani non sarà della partita contro la Roma. Rebic sta bene, lo posso utilizzare in tutte le posizioni, a Lecce ha giocato con intensità mentale e fisica importante. Sta diventando un giocatore determinante. Ante deve giocare con quella intensità, ha una forza fisica importante, ha lavorato con generosità. Chi gioca sa che deve rincorrere, prima recuperiamo la palla e prima abbiamo delle occasioni. Avere questi atteggiamenti mentali sarà determinante. Castillejo sa abbinare quantità e qualità, deve continuare assolutamente così, sa attaccare bene la profondità, non può che crescere. Sia lui che Theo Hernandez potranno crescere a livello fisico per darci un contributo importante. Kjaer? Se farà tutto l’allenamento oggi ci sarà domani, è un giocatore di personalità ed intelligente. Sono contento anche del recupero di Duarto, ha delle belle qualità. Vista l’assenza di Musacchio abbiamo bisogno di più giocatori. Bennacer? Ha una fisicità incredibile nell’1vs1, sta migliorando anche nella gestione. Sta crescendo molto, è destinato a diventare un giocatore di livello. Donnarumma? E’ molto sereno e determinato e molto attaccato al Milan, penso che prenderà la decisione migliore per sé stesso, non lo vedo lontano dal Milan. Non ho parlato con lui di futuro, siamo concentrati sul campionato”.

Foto: sito ufficiale AC Milan