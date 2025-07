Pioli: “Dodò l’ho trovato bene, ci contiamo in modo assoluto. Dzeko? Lo chiesi al Milan”

16/07/2025 | 13:30:37

Pioli in conferenza ha parlato anche di Dodò e della sua permanenza a Firenze: “L’ho trovato benissimo, è un ragazzo simpaticissimo e molto forte. Ci contiamo in modo assoluto. Lo vedo dentro al gruppo. Il mio obiettivo è quello di renderlo ancora più decisivo in fase offensiva. Lui mi è sempre piaciuto anche da avversario, che reggeva la gamba di Leao. Lui è uno di quelli a cui ci appoggiamo”. Su Dzeko: “A fine anno, quando ero al Milan, non c’era ancora la possibilità che Zlatan rimanesse e io chiesi proprio Dzeko. È un giocatore di grande valore e che alza il livello della squadra”.

