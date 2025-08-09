Pioli: “Dobbiamo alzare il livello. Sohm adatto al nostro gioco, sul mercato valuteremo”

09/08/2025 | 17:00:29

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Manchester United: “Stiamo facendo bene, dobbiamo ancora alzare il livello. Sohm? Ha motore, qualità senso del gioco e dell’inserimento, ha le caratteristiche per fare bene dentro i nostri principi di gioco. Mi è piaciuto come si è mosso, tutta la squadra ha sofferto ma si è mossa bene. La sensazione è che stiamo lavorando bene e c’è un gruppo disponibile anche se ovviamente dobbiamo migliorare in diverse cose ma l’importante è il gruppo. Dobbiamo lavorare per alzare il livello soprattutto mentale perché saremo impegnati tra 10 giorni, in un impegno complicato. Mercato? Il discorso lo dobbiamo fare tra di noi ma se inseriremo dei giocatori devono avere caratteristiche puntuali. Se serve un vice Kean? Può darsi”.

Foto: insta pioli