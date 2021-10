Pioli: “Dias impressionante, dovremo tenerlo d’occhio. Krunic? Ballottaggio con Maldini”

Nel corso della conferenza stampa in vista di Porto-Milan, Stefano Pioli ha parlato della partita, di Ibrahimovic e di tanti altri argomenti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sul Porto

“È una squadra completa, compatta in tutti i reparti. Dias mi ha impressionato per la qualità e la velocità, è un giocatore da tenere in grande considerazione per la nostra fase difensiva”.

Su Krunic

“Può partire dall’inizio, si gioca il posto con Maldini. La sua condizione sta crescendo. Il brutto degli infortuni è che ci metti un po’ a tornare al 100%, ma serve farli giocare. Rade sta bene: potrà giocare o dall’inizio o a partita in corso”.

Sul confronto tra Ibrahimovic e Pepe

“Sono due giocatori fisici e di temperamento. Ibra sta bene, per. noi è molto importante averlo in buona condizione. Lui è pronto a confrontarsi con qualunque giocatore”.

