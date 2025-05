Pioli deriso in Arabia, giornalista gli urla: “Aeroporto, aeroporto”

03/05/2025 | 12:07:29

Dopo l’eliminazione dell’Al Nassr dalla Champions League asiatica contro il Kawasaki Frontale, un giornalista ha deriso in conferenza stampa mister Stefano Pioli, urlandogli: “Aeroporto, aeroporto”, come a volergli dire di lasciare la guida del club. Il momento di Pioli, obiettivo della Roma per la panchina, è complicato. L’allenatore ex Milan e Fiorentina è finito nella bufera per gli ultimi risultati deludenti e il tecnico continua ad essere criticato dai tifosi che chiedono il suo esonero. Vedremo come si evolveranno le cose per il tecnico campione d’Italia nel 2022 con il Milan, che non sta vivendo una parentesi felice in Arabia Saudita.

FOTO: X Al Nassr