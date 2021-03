Pioli: “Debacle italiana in Champions? Dobbiamo rimboccarci le maniche e migliorare in tante cose”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ha parlato così:

Dopo gli ultimi risultati negativi dei club italiani in Champions s’è detto che non siamo capaci di reggere sul doppio fronte, sei d’accordo?

“In effetti gli ultimi risultati soprattutto in Champions stanno dicendo questo, anche se lo scorso anno l’Inter è arrivata in finale di Europa League e la Roma è andata molto avanti. Che in Europa si giochi un calcio con più ritmo e qualità è vero, anche per le qualità dei loro terreni di gioco. A Manchester abbiamo giocato con ritmo e qualità anche perché il manto erboso era perfetto, in Italia è difficile trovare questi campi. In Italia dobbiamo rimboccarci le maniche e migliorare da tutti i punti di vista”.

Foto: Twitter Milan