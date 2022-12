Pioli: “De Ketelaere? E’ qui da poco, non è immune alle pressioni”

La situazione Charles De Ketelaere spaventa i tifosi del Milan, ansiosi di vederlo esprimersi al meglio. Sul calciatore belga se ne sono dette di tutte i colori, chi dice che non è da Serie A e chi è consapevole che necessita tempo. Stefano Pioli, alla Gazzetta dello Sport, ha voluto difenderlo spendendo qualche parole sull’acquisto estivo rossonero: “Non ho alcun tipo di dubbio su Charles. Spesso il problema è che si danno dei giudizi troppo affrettati. Lui è qui da solo 4 mesi e ha bisogno di tempo per ambientarsi. Ricordiamoci che non è immune alle pressioni”.

Foto: Twitter Milan