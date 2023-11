Pioli convoca Camarda: “Il talento non ha età, dobbiamo essere bravi ad accompagnarlo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina, parlando anche della convocazione del giovane Camarda.

Queste le sue parole: ‘Il talento non ha età e lui ha talento. Il destino ti crea certe occasioni. Dobbiamo essere bravi ad accompagnarlo. È molto giovane, ma già caratterialmente maturo. È contento, felice di essere con noi e pronto a darci una mano se ci sarà già occasione”.

Come ha vissuto questi 15 giorni?” Io lavoro, devo restare concentrato su quello che stiamo facendo. Lavoriamo per crescere, non per cercare un colpevole, ma per migliorare. Da ieri abbiamo preparato la Fiorentina. So benissimo cosa rappresenta il mio ruolo: tanti onori e tante critiche. Vado avanti con le mie idee, il mio club e la mia squadra”.

Foto: Twitter Milan