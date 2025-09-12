Pioli: “Contro il Napoli dovremo essere compatti. Proveremo a recuperare Gudmundsson”. Poi il commento su Comuzzo

12/09/2025 | 13:15:22

In vista della 3ª giornata di Serie A, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i Viola e Napoli. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Dovremo essere bravi a leggere certe situazioni perché nessuno è imbattibile. Kean e Dzeko sono tornati in fiducia, Gudmundsson sta meglio e proveremo fino all’ultimo a vedere se riusciamo a recuperarlo”. Su Kean: “Privilegiato ad averlo? Molto, lui è molto forte e credo che abbia ancora grandi margini di miglioramento quando è senza palla”. Su Nicolussi Caviglia: “Si è inserito subito bene, è molto intelligente, disponibile e sta bene dal punto di vista fisico. In queste due settimane ha conosciuto meccanismi e compagni. Vede la giocata ed è un buon acquisto”. Sulle variazioni del Napoli: “Abbiamo visto tanti video e hanno diverse soluzioni. A destra sono molto mobili, perché Di Lorenzo, Anguissa e Politano sono molto imprevedibili. Dovremo essere molto bravi e comunicare in fase di non possesso. A sinistra saranno più fissi, con De Bruyne che varierà molto. La nostra fase difensiva dovrà essere molto attenta e compatta”. Su Comuzzo: “Pietro sta bene, ha vissuto 2-3 giorni con un po’ di testa confusa ma è un ragazzo serio, applicato e felice di essere rimasto qua. Lo vedo sempre più determinato e lo considero una certezza. Difesa a zona? Contro il Cagliari abbiamo sbagliato ma sono cose che ad inizio percorso possono succedere”.

In merito alla questione Comuzzo, abbiamo aggiunto il 27 agosto qualche retroscena, ovvero almeno due telefonate di Simone Inzaghi che è andato in pressing per il giocatore, ma poi ha intuito che sarebbe stata una partita persa. L’Al Hilal avrebbe offerto 35 milioni più 2 o 3 di bonus, una cifra che chiaramente la Fiorentina avrebbe accettato ma ha lasciato a Comuzzo qualsiasi decisione. L’ingaggio sarebbe stato di 5 milioni più bonus a salire.

Foto: Instagram Pioli