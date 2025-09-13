Pioli contro Conte, è la quindicesima sfida. Il primo incrocio in Serie B, l’ultimo in Champions League

13/09/2025 | 10:39:09

Pioli e Conte si ritrovano faccia a faccia al Franchi per un nuovo atto della lunga sfida scattata nel 2008. Era un Grosseto-Bari del 2008, finito 2-2. In totale sono 14 i confronti tra Stefano Pioli e Antonio Conte, che si sono incontrati l’ultima volta negli ottavi di finale di Champions League 2022/23 in un Tottenham-Milan. Sono 8 le vittorie dell’allenatore del Napoli contro le 2 di Pioli, 4 invece i pareggi. Fiorentina-Napoli di questa sera aggiungerà un nuovo capitolo al libro delle sfide tra i due tecnici.

Foto: Instagram Pioli