Pioli: “Conte tra i top allenatori al mondo. Napoli favorita per lo scudetto, ma ho fiducia”

12/09/2025 | 13:08:53

In vista della 3ª giornata di Serie A, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i Viola e Napoli. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Sono emozionato di tornare a giocare a Firenze. Sfida con Conte? Antonio è tra i top del mondo per l’identità che sa dare alle sue squadre e per i titoli che ha vinto. Abbiamo preparato tante strategie ma poi saranno i giocatori a fare la differenza”. Sulla distanza tecnica tra Fiorentina e Napoli: “Hanno vinto due scudetti in tre anni e si sono rinforzati tantissimo. Sono i favoriti anche quest’anno e possono competere anche in Champions. Domani quant’è il divario sarà il campo a dirlo, noi siamo una buona squadra e ad oggi il livello è simile: anche noi abbiamo avuto 2 settimane per prepararla e delle assenze. Ho grande fiducia anche se conosciamo la forza degli avversari”.

Foto: Instagram Pioli