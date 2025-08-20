Pioli conferma: “Beltran fuori per il mercato”

20/08/2025 | 19:09:58

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Polyssia, confermando l’esclusione di Beltran: “Le difficoltà ce le daranno gli avversari perch stanno molto bene in campo e hanno vinto con facilità le partite che dovevano vincere. Gli avversari ci creano difficoltà e noi dovremo essere bravi a fare una partita seria e con rispetto. Beltran? È rimasto a casa perché ci sono movimenti di mercato”.

FOTO: X Fiorentina