Pioli: “Caldara non sta bene. Piatek può giocare con Leao”

Stefano Pioli a 360º. Il tecnico del Milan è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che i rossoneri giocheranno domani in casa della Roma. Una delle tematiche centrali in casa rossonera è la possibile presenza contemporanea di Piatek e Leao: “Andrà in campo la squadra migliore come contro il Lecce. Hanno caratteristiche diverse, si possono alternare ma possono giocare insieme se riusciamo a trovare gli equilibri giusti. Ibra? Penso solo a chi alleno”.

Sulla gioventù di cui ha parlato Maldini: “Coloro che giocano qui hanno le qualità per farlo. Poi i giovani sono quelli del 2000 in su, noi abbiano giocatori di 23-24 anni, Donnarumma ne ha 20 ma ha già 150 presenze, è già esperto ed è un leader. Leao lo potrebbe diventare. In ogni caso lavoriamo per riportare il Milan in alto e vi assicuro che non succederà fra 10 anni”.

Altra convivenza difficile, al momento, è quella fra Bennacer e Biglia: “Per farli giocare insieme dovrei toccare equilibri che al momento non voglio alterare. Devo dare continuità. Bennacer è un buonissimo calciatore, verticalizza molto. Ha qualità, mi piace e presto arriverà anche la sua occasione, su di lui punto molto

Cattive notizie, invece, su Mattia Caldara: “Non sta benissimo ancora, ieri era affaticato al tendine e oggi non ha preso parte alla partita con la Primavera. Ci vorrà ancora un po di tempo tempo”.

Chiosa finale su Suso, in un periodo negativo: “Finché Suso mi darà garanzie giocherà, sta bene fisicamente. Se e fino a quando darà garanzie di essere migliore dei compagni giocherà, vale per tutti. Sono partiti tutti allo stesso livello”.

Foto: Milan sito ufficiale