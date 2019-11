Pioli: “Juve forte ma si parte dallo 0-0. Leao non mi è piaciuto con la Lazio. Dobbiamo aiutare Piatek”

Conferenza stampa anche per Stefano Pioli, alla vigilia della sfida che il suo Milan giocherà a Torino, contro la Juventus: “Siamo consapevoli che ci sia divario ma in campo si va 11 contro 11 e si parte dallo 0-0”.

Un successo domani per i rossoneri sarebbe fondamentale: “Abbiamo fatto pochi punti, solo 4. Chiaro che vincere domani darebbe grande fiducia a livello mentale, ma servirà il massimo dell’attenzione”.

Sui singoli: “Suso ha fatto una buona settimana di lavoro, ed è disponibile per giocare, Cosa manca a Piatek? Dobbiamo fare in modo di giocare dentro l’area avversaria per esaltare le caratteristiche di Kris. A Leao in settimana ho detto che con la Lazio non è entrato benissimo”.

Foto: sito ufficiale Milan