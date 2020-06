Pioli: “Con la Juve partiamo alla pari. Confronto utile con Gazidis. Futuro? Penso solo a dare il massimo”

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Juve, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato così in conferenza stampa: “Riprendere a giocare è la cosa più importante e bisogna farlo in sicurezza, come Milan siamo sempre stati attenti. Abbiamo preso le precauzioni necessarie. Siamo sempre stati favorevoli alla ripresa: l’assenza di tifosi è un danno enorme ma è il male minore, non si può fare altrimenti. Futuro? A quattordici gare dalla fine, nel mio passato, difficilmente sapevo quale sarebbe stato il mio futuro professionale. Il mio obiettivo è chiaro in testa: dare il massimo e ottenere il massimo da questa stagione. Il confronto con Gazidis? E’ servito, quando ci si parla, si affrontano diverse tematiche, è importanti, anche con opinioni diverse. L’obiettivo è riportare il Milan in Europa. Le strade da percorrere sono campionato e Coppa. La prima occasione è la Coppa, siamo concentrati su questa. Dico sempre ai giocatori il nome che portiamo sulle spalle ma il distintivo che abbiamo sul petto. La Juve? In stagione abbiamo affrontato due volte la Juventus, è stata difficile per loro e per noi, devo dire che siamo usciti noi con rimpianti in campo. Se hanno trovato la stoccata giusta nelle prime due gare, dovremo trovarla noi ora. Partiamo alla pari, abbiamo lo svantaggio del risultato ma le qualità per giocarci la nostra partita”, ha chiuso Pioli riportate dai canali ufficiali del Milan.

Foto: sito ufficiale Milan