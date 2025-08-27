Pioli: “Comuzzo ha rifiutato l’Al Hilal. Normale che il ragazzo abbia avuto dei pensieri”

27/08/2025 | 15:12:12

Ieri vi avevamo raccontato che la trattativa tra la Fiorentina e l’Al Hilal per Comuzzo sarebbe partita dopo il sì-fino a quel momento mai arrivato – del difensore classe 2005. Comuzzo ci ha riflettuto e non ha aperto, per questo motivo gli arabi dovranno virare su un altro obiettivo. Ecco la spiegazione di Pioli a Sky Sport: “Quando arrivano offerte del genere è normale che il ragazzo abbia dei pensieri. Ma ha già comunicato che non ha intenzione di accettare. E’ un ragazzo sereno e di spessore”.

Foto: Instagram Fiorentina