Pioli: “Classifica non da Milan. Mercato? Non convoco chi ci pensa. Su Piatek e Leao…”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta: “Tutte le partite sono importantissime, dobbiamo prepararla con la giusta attenzione. Altri pensieri non ci sono e non ci devono essere, il nostro momento è delicato, la classifica è deficitaria. Gli ultimi risultati sono positivi ma giochiamo con un avversario forte, con un grande attacco e una capacità di andare in gol con tanti giocatori. Noi siamo il Milan, dobbiamo puntare a tornare a vincere in Europa. Ora dobbiamo vivere la nostra realtà, che vede una classifica non da Milan. Leao? La formazione di domani l’ho già decisa, ma la dirò ai giocatori domani. È entrato bene col Sassuolo. A inizio partita non credo che cambierò qualcosa, ma in corso si può cambiare qualcosa. Piatek? Mi auguro che il Milan faccia bene e vinca la partita. Ogni gara fa testo a sé, non possiamo pensare a un anno fa. Lui sta bene, a livello fisico ha avuto problemi all’inizio e adesso sta benissimo. Lui e Leao hanno caratteristiche diverse, se mi serve una punta d’area scelgo Kris, se cerco una punta di movimento allora Leao. Stiamo bene di gambe e di testa tutti, ma dobbiamo insistere. Anche perché veniamo da una partita che dovevamo vincere e non siamo riusciti a vincere. Voglio vedere determinazione. Il mercato e i possibili partenti? Questa è una domanda che mi piace e a cui rispondo volentieri. Il mercato durerà troppo. Nessun giocatore si deve permettere di pensare al mercato. Se vedo qualcuno distratto, non sarà convocato”, ha chiuso Pioli.

Foto: sito ufficiale Milan