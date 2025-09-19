Pioli: “Ci manca la vittoria in campionato. Fabregas? È un grande allenatore”

19/09/2025 | 14:44:22

La Fiorentina, ospiterà domenica il Como nella sfida programmata per le 18:00. A presentare il match in conferenza stampa è l’allenatore della Viola, Stefano Pioli. Queste le sue parole:

“Voglio una Fiorentina vincente: ci manca la vittoria in campionato. Quella di domenica deve essere una nuova opportunità. Come ripartire dopo la batosta col Napoli? Dobbiamo giocare con più energia, più attenzione e più qualità. Ci siamo concentrati su tante situazioni, non solo sulla costruzione, sulla fase difensiva o sui calci piazzati.”

Sul Como:

“Il Como ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha affrontato. È una squadra molto ben allenata e ha tutte le soluzioni giuste: sa palleggiare, sa provocare la profondità, sa giocare fra le linee. È una squadra evoluta per la qualità dei singoli, per la qualità dell’allenatore e perché gioca insieme da tempo. Dovremo essere attenti e, quando avremo la palla, dovremo essere più pericolosi e più dominanti. Il Como, con gli investimenti, ha alzato la qualità. Fabregas? È già un grande allenatore e lo sarà anche in futuro.”

Foto: Instagram Pioli