Pioli: “Ci hanno chiuso bene gli spazi. Concediamo poco, ma prendiamo troppi gol ultimamente”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato ai microfoni di Dazn il pari ottenuto a Marassi contro il Genoa. Queste le sue parole: “È stata una partita complicata, fallosa, su terreno non semplice e contro un avversario che ci ha chiuso gli spazi molto bene. Nel primo tempo saremmo potuti andare in vantaggio. La squadra ha messo tutto in campo. Abbiamo subìto due gol concedendo poco. Le reti incassate stanno diventando troppo, dovremo fare qualcosa: due cross dove non abbiamo marcato bene. La squadra è comunque rimasta dentro alla gara, provando a vincere fino alla fine. È un momento in cui dobbiamo stringere i denti, viste le assenze. L’obiettivo? Migliorare la stagione scorsa“.

Foto: sito ufficiale Milan