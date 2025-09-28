Pioli: “Ci è mancato solo il gol, dobbiamo incidere di più. La Conference è un nostro obiettivo”

28/09/2025 | 17:33:57

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha analizzato la gara contro il Pisa, le parole a Dazn: “Forse è mancato solo il gol, è un po’ tutto un forse. Era una partita difficile, nervosa, fallosa ed è un derby particolarmente sentito. Una posizione di classifica difficile per entrambi, possiamo sicuramente incidere di più in fase offensiva anche se ci abbiamo provato tutta la partita. Dobbiamo concedere meno, ma ho visto della cose positive. Da un momento così particolare si esce poco alla volta ma i segnali sono positivi. Dobbiamo ancora migliorare certe situazioni, non sempre il calcio ti da il risultato per quanto lavori. Dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo, la squadra è attenta e volenterosa. La squadra era delusa della mancata vittoria, è un derby. Dobbiamo lavorare e diventare ancora più squadra ma ho visto spunti positivi e le prestazioni sono in crescendo ma dobbiamo migliorare quei piccoli particolari. Adesso non dobbiamo pensare troppo lontano, la prima partita di Conference in casa è troppo importante. La Conference è un nostro obiettivo”.

Foto: Instagram Pioli