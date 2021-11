Pioli: “Ci è mancata la lucidità nel gestire il vantaggio iniziale”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko interno contro il Sassuolo: “Ci è mancata lucidità. Abbiamo sbagliato troppo situazione credo soprattutto nell’area avversaria. Ci è mancato l’ultimo passaggio o l’attacco alla porta o il movimento giusto. Dovevamo gestire meglio il vantaggio e invece abbiamo commesso un errore che in questo momento paghiamo a caro prezzo. E’ chiaro che se in due partite abbiamo subito sette gol qualcosa non ha funzionato”.

Foto: sito Milan