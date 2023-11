Pioli: “Chukuweze? Domani ci sarà, sono contento della prestazione di sabato”

Durante la conferenza stampa che precede l’impegno di domani sera contro il Dortmund, Stefano Pioli ha parlato della gara passata col PSG. Le sue parole:

“Serve qualcosa in più rispetto al PSG? No, è la stessa mentalità che dovremo avere, siamo andati sotto e l’abbiamo ripresa fino alla fine. Il Borussia attacca in maniera diversa, la prova col PSG deve essere un insegnamento”

“Chukuweze? Io sono rimasto contento della sua prestazione di sabato, ha fatto quello che doveva fare. Ha avuto un inizio difficile, poi c’è stato anche l’infortunio. Ha lavorato spesso largo, l’ho provato anche più dentro al campo, ma dipende sempre dalla collaborazione col terzino della fascia d’appartenza”.

“La squadra è preparata, sappiamo quanto è importante domani, ma siamo comunque sereni, è fondamentale. Vogliamo passare il turno”.

Foto: Pioli Twitter Milan