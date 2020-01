Pioli: “Chiudiamo una settimana perfetta, l’arrivo di Ibra ha dato certezze al gruppo”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’esaltante vittoria conquistata per 3 a 2 contro l’Udinese a San Siro: “Sarebbe bello se iniziasse oggi il campionato. Avevo chiesto ai giocatori la settimana perfetta e ci siamo riusciti, in mezzo a mille difficoltà. Essere riusciti a vincere oggi è stato molto importante, per noi e per i nostri tifosi che ci hanno spinto fino alla fine“.

Su Milan Udinese

“Siamo partiti un po’ contratti, l’Udinese stava meglio di noi a livello fisico, hanno avuto spesso la meglio sulle seconde palle. Oggi eravamo un po’ in emergenza, sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, ci abbiamo messo il cuore contro un avversario che era più brillante di noi. In passato abbiamo lavorato bene ma non riuscivamo a raccogliere, ora riusciamo a farlo e dobbiamo continuare così”.

Ibrahimovic

“Lo spirito c’è sempre stato, quella di Bergamo era una partita che non doveva succedere, poi abbiamo reagito alla grande. L’arrivo di Ibra ha dato alla squadra più spessore, determinazione e convinzione. E’ stata una settimana molto faticosa, ho chiesto ai giocatori una settimana perfetta e l’abbiamo ottenuta. Non vinceremo mai partite facili, dovremo lavorare da squadra nei 95′, ma ora abbiamo la convinzione che il gol ce l’abbiamo”.

Theo Hernandez

“Lo stimolo tutti i giorni. Può diventare uno dei più forti al mondo. Nazionale francese? Dipende dalle scelte del CT, ma giocando così non può passare inosservato”.

Rosa Milan

“Abbiamo 19 titolari, ma spero di avere più giocatori a disposizione per il Brescia. Dobbiamo continuare con questo spirito. Vincere così ti dà tanta gioia. Dobbiamo gustarci la vittoria e recuperare energie. Il mese di gennaio sarà molto importante per il nostro futuro”.

Foto: sito Milan