Pioli chiude il caso smartphone: era un’app per studiare gli avversari

Nel pre-partita di Milan-Napoli, alcuni giocatori rossoneri sono stati ripresi dalle telecamere mentre utilizzavano il loro smartphone. Un’immagine che non era piaciuta ai tifosi e che ha scaturito una pioggia di critiche sul web e sui social media.

La società rossonera, però, si è schierata con i suoi atleti. Lo staff di Pioli ha replicato l’esperienza già sperimentata alla Fiorentina: un’app che i giocatori possono usare per rivedere i video di preparazione alla partita, con le fasi di possesso e non possesso palla e tutte le immagini che riguardano gli avversari.

Stefano Pioli ha commentato così il caso: “L’utilizzo del telefonino in spogliatoio prima della partita è consentito per l’ascolto della musica, perché ogni giocatore ha le sue playlist per caricarsi e allo stesso tempo rilassarsi prima di scendere in campo. Soprattutto, è consentito per consultare la app che aggiorniamo continuamente con i video degli avversari che dovremo affrontare. Per i giocatori è uno strumento utile, possono rivedersi movimenti e fasi di gioco. È anche questo un modo per prepararsi alla partita”.

Foto: Sito ufficiale Milan