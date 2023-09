Pioli: “Chiedere scusa ai tifosi? Non sono d’accordo. Secondo voi volevamo perdere il derby prendendo 5 gol?”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la disfatta nel derby contro l’Inter.

Queste le sue parole: “L’Inter è forte, non siamo sorpresi. Ma il risultato è troppo pesante per la nostra prestazione, ma non dovevamo mollare. Fino al 3-1 la prestazione l’abbiamo fatta in tutto e per tutto, nonostante l’Inter sia stata più scaltra. Poi non deve succedere di demoralizzarci, ma dobbiamo giocare fino alla fine. Purtroppo questo risultato ci aiuterà”.

Si sente di chiedere scusa ai tifosi? “Non sono d’accordo nel chiedere scusa ai tifosi. Secondo te volevamo prendere 5 gol dall’Inter e perdere il derby? Siamo dispiaciuti. Bisogna chiedere scusa quando non fai volutamente qualcosa”.

Ma se ci si volta indietro agli altri derby… “Tu voltati e guarda quello che vuoi. Abbiamo perso 5 derby e cercheremo di fare meglio”.

Foto: twitter Milan