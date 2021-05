Pioli: “Chi vince domani ha grandi possibilità di andare in Champions. Padroni del nostro destino”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del big match di domani contro la Juventus: “Per la gara di domani sera dobbiamo ricordarci del percorso fatto, le difficoltà e le cose positive della stagione, dobbiamo dimostrare di essere una squadra matura. Chi vince ha grande possibilità di andare in Champions ma non sarà finita lì, ci saranno altri 9 punti a disposizione dopo la Juve. Abbiamo un altro scontro diretto con l’Atalanta, siamo padroni del nostro destino. Il calendario è questo, strano vedere un turno infrasettimanale a due gare dalla fine del campionato. Con la Juve bisogna fare uno sforzo eccellente, le difficoltà ci saranno ma dobbiamo pensare a come risolverli e stare nella partita per 95 minuti”.

FOTO: Twitter Milan