Pioli: “C’è fiducia per il futuro. Calhanoglu può diventare un top”

In vista della trasferta di Reggio Emilia, contro il Sassuolo, il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: “ Ci siamo conosciuti sempre di più, anche i compagni tra di loro. Siamo più riconoscibili sul campo e diventa più facile trovare situazioni che ci danno dei vantaggi. E’ altrettanto vero che le prestazioni dei singoli sono cresciuti e questo ha trascinato il gruppo”. Ci siamo conosciuti sempre di più, anche i compagni tra di loro. Siamo più riconoscibili sul campo e diventa più facile trovare situazioni che ci danno dei vantaggi. E’ altrettanto vero che le prestazioni dei singoli sono cresciuti e questo ha trascinato il gruppo”. La gara di domani ha il sapore dell’Europa: “Hanno un reparto offensivo da tenere in grande considerazione e una squadra da affrontare con grande rispetto”. Mancano quattro gare alla fine del campionato ma il calendario è abbastanza ostico per i rossoneri: “Saranno appuntamenti ravvicinati e tutti molto difficili, così come le prossime due partite contro Sassuolo e Atalanta. E’ chiaro che la partita con il Bologna, che abbiamo chiuso abbastanza presto, abbia permesso di fare rifiatare qualche giocatore. A livello mentale siamo in un momento positivo e questo aiuta a recuperare più velocemente tra una partita e l’altra. Ieri la squadra mi sembrava stesse bene fisicamente dopo la partita”.

Il Milan è cambiato radicalmente rispetto al girone d’andata: “C’è più fiducia, sappiamo superare i momenti difficili delle partite perchè abbiamo più consapevolezza. Abbiamo qualità collettive e, soprattutto, singole che ci permettono di superare le difficoltà. A me interessa che duri fino al 2 agosto. Stiamo correndo forte, fare i punti che abbiamo fatto era difficile da prevedere. Il serbatoio è ancora messo bene, non siamo in riserva. Le prossime due sono quelle in cui dovremo dimostrare di essere una grande squadra, poi avremo un po’ più di tempo per recuperare in vista delle successive gare”.