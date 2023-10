Pioli: “C’è delusione. Thiaw poteva temporeggiare sul fallo. Vittoria che non deve scalfire quello che abbiamo costruito”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato a Dazn la sconfitta interna contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Non ho detto nulla alla squadra. Non credo che sia il momento opportuno parlare dopo la partita. C’è tanta tensione e delusione. Non è il risultato che speravamo. Abbiamo fatto una buona partita ma potevamo essere più attenti. Non siamo stati inferiori neanche in dieci. Dispiace aver perso una partita così”.

Qual è stato il ragionamento dopo l’espulsione di Thiaw? “Ho fatto la scelta di avere l’inferiorità numerica davanti con lo stesso assetto difensivo. Ho pensato di togliere un attaccante con la speranza degli inserimenti dei centrocampisti. Siamo partiti bene nel secondo tempo ma dopo c’è mancata intensità soprattutto nella nostra metà campo. Non abbiamo concesso grandi occasioni alla Juventus. Con un po’ più di attenzione avremmo potuto portare a casa il risultato”.

Thiaw dove ha sbagliato? “Thiaw doveva temporeggiare. Abbiamo sbagliato anche la posizione del terzino che doveva stringere di più. Forse a quel punto non sarebbe stato rosso. Thiaw è stato anche un po’ sfortunato perché è anche scivolato. Si poteva difendere diversamente in quella situazione anche per la qualità di Thiaw”.

Che ne pensa della gara di Jovic? “Credo che Jovic sia entrato bene. Ha tenuto la palla e sta migliorando nella condizione. Anche Okafor ha fatto bene in quelle situazione. Ha qualità diverse rispetto a Jovic, è un giocatore più dà profondità”.

Questa vittoria vi toglie qualcosa? “Non ci toglie nulla, non deve scalfire quello che abbiamo costruito. Chiaramente non siamo superficiali nella valutazione delle cose. Cercheremo di fare meglio. Se riuscissimo a fare come dopo il derby ben venga anche questa giornata. La squadra è consapevole delle proprie qualità. La direzione è quella giusta ma ogni partita ci dice dove possiamo migliorare. Vogliamo diventare più concreti”.

