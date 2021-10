Pioli: “Calabria ci sarà, Brahim Diaz vedremo. La sfortuna? Esiste per le persone che si dicono sfortunate”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Verona, Stefano Pioli ha parlato anche di Calabria, Mirante, Brahim Diaz e Ballo Toure. Inoltre, il tecnico rossonero si è soffermato sulle ambizioni della squadra e sul Verona. Di seguito le dichiarazioni.

Su Calabria

“Sta bene, da 3 giorni sta bene ed è disponibile per giocare domani”.

Su Mirante

“Mirante ha bisogno di una settimana di preparazione in più, ma sono contento del suo arrivo. Abbiamo bisogno, è un ragazzo serio e un grande professionista”.

Sulle ambizioni della squadra

“Siamo più consapevoli dei nostri mezzi e stiamo approfittando della crescita dei giovani che giocano ad un livello più alto. Il blasone del club ha fatto sì che fosse una squadra desiderabile da tanti giocatori. Ci auguravamo di essere in questa posizione e vogliamo arrivare il più in alto possibile pensando partita per partita; vogliamo vincere tutte le partite. Siamo il Milan, domani giochiamo in casa e prenderemo tanta energia dai nostri tifosi anche domani sera”.

Sui tanti infortuni

“La sfortuna esiste per le persone che si dicono sfortunate. Noi non ci sentiamo sfortunati, vogliamo combattere tutte le difficoltà sfruttandole per dimostrare il nostro valore. È quello che abbiamo sempre fatto e quello che vogliamo fare anche domani”.

Su Brahim Diaz

“Durante la sosta l’ho visto benissimo, oggi era un po’ indisposto. Vedremo domani”.

Su Ballo-Touré

“È tornato in buone condizioni, prima è stato un po’ timoroso. Sta prendendo sempre più confidenza”.

Sul Verona

“Affrontiamo una squadra che sta bene, di testa e di condizione fisica. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare qualche errore loro, dobbiamo essere molto dinamici in campo. Con queste squadre muoversi bene coi tempi giusti diventa molto importante, dobbiamo essere continui nella partita non perdendo il filo conduttore della nostra strategia. I punti pesanti alla fine saranno quelli contro squadre come il Verona”.

