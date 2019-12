Pioli: “Bellissima partita. Piatek? Punto di riferimento importante. Ecco qual è il nostro obiettivo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 sul campo del Bologna. Queste le sue dichiarazioni: “Il saluto con Mihajlovic? Sì, mi sono commosso. Ero molto felice di poterlo salutare. Avrei voluto abbracciarlo, ma Sinisa mi ha detto che era meglio di no. E’ molto bello ritrovarlo sul campo e che tutto sia indirizzato sulla strada giusta. Mi ha fatto molto piacere stare li con lui. Obiettivi? Noi abbiamo un solo obiettivo: la partita di domenica prossima, non possiamo fare altro. Stasera bellissima gara, per merito nostro e per merito del Bologna. Dobbiamo portarci sensazioni positive dobbiamo essere consapevoli che se si gioca da squadra possiamo fare bene. Piatek? E’ un punto di riferimento importante, loro venivano in parità numerica a prenderci alti lui ha vinto duelli e ci ha fatto salire. Da questa partita deve prendere fiducia. Hernandez? Theo nella fase offensiva ha tempi di gioco importanti, fisicità e piede educato. Un giocatore che più ha campo più può spaccare la partita. Ma dobbiamo avere noi il predominio sulla partita per farlo esaltare”, ha chiuso Pioli.

Foto: sito ufficiale Milan