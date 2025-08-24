Pioli: “Avrei voluto inserire Dzeko, ma Gosens era un cambio obbligato”

24/08/2025 | 20:51:09

Stefano Pioli ha commentato a DAZN il pareggio con beffa della Fiorentina a Cagliari. “Il risultato è anche giusto, sul gol ci siamo posizionati male, la vittoria è sfuggita per poco. Potevamo spingere di più nel primo tempo sulla sinistra. Mandragora ci darà una mano importante come tutti gli altri giocatori. Avrei voluto inserire Dzeko, ma poi ho cambiato idea perché Gosens ha chiesto il cambio. Kean può crescere ancora tanto e sta lavorando duramente per questo. Il mercato? Il club si farà trovare pronto. Ora dobbiamo solo pensare a riprendere energie per la Conference League, solo in un secondo momento penseremo al Torino. Il mio ritorno in Serie A? Sono contento di essere alla Fiorentina, stiamo lavorando e crescendo tanto. Non so quanto sia cambiato rispetto all’ultima volta in Italia, ma la Serie A mi è mancata”.

Foto: sito Fiorentina