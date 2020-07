Pioli: “Avevamo speso molto contro la Juve. Ibra era arrabbiato perché stavamo perdendo”

Intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro il Napoli, il tecnico del Milan Pioli ha commentato così la gara ritornando sul gesto di rabbia di Ibrahimovic nel momento della sostituzione: “Stasera è stata una partita dura, per la qualità dei nostri avversari, avevamo speso tantissimo soprattutto a livello mentale con la Juventus. Nel secondo tempo la squadra ha fatto molto meglio e siamo riusciti a portare a casa un risultato importante. Sono sempre stato convinto della qualità della mia squadra e dei miei calciatori. Per costruire un modello di gioco ci vuole tempo, noi lavoriamo insieme da poco tempo ma è stato abbastanza per diventare squadra, adesso è giusto alzare l’obiettivo. La reazione di Ibra? Ibra era arrabbiato perché stavamo perdendo e si poteva fare meglio”.

Foto: sito ufficiale Milan