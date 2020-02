Pioli: “Astori è dentro di me. Ibra grandissimo professionista, bisogna avere l’ambizione di puntare sempre al successo”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli – per analizzare il match contro la Fiorentina – è intervenuto in conferenza stampa.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“La Fiorentina viene da una grande vittoria, è allenata bene. Ma anche noi veniamo da un momento positivo e bisogna continuare così. Astori è dentro di me, ho avuto l’onore di conoscerlo. Visto che lui è cresciuto nel Milan credo che sia felice che dopo la Fiorentina io sia venuto al Milan. Quella situazione mi ha migliorato, mai avrei voluta vivere ma ora sono migliore“.

La condizione della squadra.

“Duarte, Krunic, Biglia, Kjaer non saranno convocati, gli altri stanno bene e si stanno allenando al massimo. Ci stiamo allenando bene ed è la verità, qui si respira aria positiva. Calhanoglu. Sta bene, ha avuto una cosa lieve che gli ha impedito di giocare contro il Torino. E’ disponibile anche per giocare. La priorità è il nostro presente e solo pensando al presente possiamo determinare il futuro. Non abbiamo tempo ed energie per pensare ad altro. L’obiettivo è raggiungere il massimo che possiamo fare. Bisogna avere l’ambizione di puntare sempre al successo. Domani sarà dura e difficile, l’ambiente è caldo. Ibra. C’è rapporto di assoluto rispetto: lui è un grande professionista. Lui dice “Io faccio il giocatore e tu l’allenatore. C’è un rapporto di stima”.

Foto: sito ufficiale Milan