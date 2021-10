Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha annunciato l’assenza di Kessie nella trasferta di Bologna: “Rispetto al Porto, recuperiamo Conti e Castillejo. Kessie non c’è, ha avuto una forte sindrome influenzale, non è altro, ma non è utilizzabile. Anche Rebic non è recuperato, ha provato ma ha ancora dolore”.

FOTO: Instagram Kessie