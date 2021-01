Pioli: “Ancora una volta abbiamo messo cuore, anima e intensità. Contro la Juve non sarà decisiva”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della vittoria della sua squadra a Benevento. Queste le sue parole: “Leao ha delle potenzialità enormi e lo sta dimostrando con più continuità dell’anno scorso. È giovane e talentoso, serve pazienza. Ha fatto bene così come la squadra: ancora una volta c’abbiamo messo cuore, anima e intensità. Vinciamo perché facciamo una corsa in più, tutti fanno uno sforzo in più. Una vittoria pesante per un gruppo giovane come il nostro che deve pensare a crescere partita dopo partita. Non ci facciamo mettere pressione dai risultati degli avversari. Oggi c’è stata una grande reazione dopo un avvio di gara non ottimo. Tonali? L’ho abbracciato nello spogliatoio, era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in difficoltà. Questi falli, se fermi l’immagine, sembrano tutti molto violenti, ma è la dinamica di gioco. Ma nessuna polemica, Pasqua è un ottimo arbitro. Sandro imparerà da questa situazione. La gara con la Juve? Sarà una bella gara, non sarà una sfida decisiva e nemmeno un passaggio di consegne. Continuo a dire che Inter, Juve e Napoli sono le migliori squadre del campionato. Se ad aprile sarà questa la classifica potremo fare altri discorsi“.

Foto: sito ufficiale Milan