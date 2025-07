Pioli: “Alleno per emozionare ed emozionarmi. E alla Fiorentina posso farlo”

14/07/2025 | 22:05:17

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così durante il ‘Viola Carpet’, l’evento di presentazione delle squadre viola: “Sono molto felice di essere qui. Ringrazio il club per esserci ritrovati, per avermi chiamato. Firenze significa tanto per me, così come la Fiorentina. Siamo tutti insieme per cercare di dare il massimo, per darci e darvi le maggiori soddisfazioni possibili. Siamo molto motivati”.

Sul ritorno alla Fiorentina: “L’emozione c’è e credo sia la cosa bella della nostra professione. Io alleno per cercare di emozionare ed emozionarmi, so che qui alla Fiorentina posso farlo”.

Foto: instagram fiorentina