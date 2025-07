Pioli: “Allegri non ci considera per la Champions? L’ho già scritto sulla lavagna”

16/07/2025 | 13:52:07

Intervenuto in conferenza stampa il nuovo tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha risposto ad Allegri, dopo che l’allenatore rossonero non ha citato i toscani nella corsa Champions: “Allegri non ci ha messo fra i candidati per la Champions. Io l’ho già scritto sulla lavagna, vediamo”.

FOTO: X Fiorentina