Pioli-Al Nassr senza futuro: alla finestra anche la Roma

L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina dell’Al Nassr potrebbe presto consumare i titoli di coda. Un rapporto tormentato, non sono evidentemente arrivati i riscontri che si pensava di poter avere, malgrado la convinzione assoluta del tecnico emiliano di ripartire dall’Arabia dopo il lungo ciclo con il Milan. Pioli potrebbe presto tornare in Italia, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia il suo nome va seguito per i club che stanno cercando un allenatore. Compresa la Roma, a maggior ragione dopo la conferenza odierna di Claudio Ranieri che ha scartato diversi nomi, a partire da quello di Gian Piero Gasperini. Tra l’altro Ranieri e Pioli hanno un grande rapporto di amicizia, l’esperto Claudio ha allenato Pioli ai tempi della Fiorentina e l’ex Milan in un’occasione ha dichiarato “è stato il tecnico che mi ha dato lo spunto per pensare un giorno di fare l’allenatore”. Vedremo cosa accadrà, è presto per tirare le somme, ma la Serie A potrebbe riaccogliere un tecnico pronto a tornare nel nostro campionato.

Foto: Twitter Al Nassr