Pioli: “Al Milan vorrei restare a vita. La spallata di Giroud non va fischiata”

Torna a parlare Stefano Pioli, nelle ore successive alla vittoria del Derby di sabato scorso. Le sue dichiarazioni le rilascia a Radio Anch’io Sport, commentando la gara con l’Inter: “La squadra non ha mai smesso di crederci e di giocare. Ho letto tanti commenti dopo il derby, ma la partita è stata più equilibrata di quanto sia stato raccontato. Lo dicono i dati. Spesso sono gli episodi a decidere gare come questa, noi siamo stati bravi a restarci dentro fino alla fine. Per noi l’aspetto umano è importantissimo. È importante creare un rapporto di fiducia, di stima e di rispetto dai giocatori, al di là dei valori tecnici. Questo serve a cercare di ottenere sempre il massimo da tutti.” Sull’arbitraggio, Pioli risponde così: “È chiaro che è sempre l’arbitro a decidere come interpretare la partita e che poi i giocatori devono essere bravi ad adattarsi. Noi siamo torni in Europa e lì i mezzi falli non vengono mai fischiati. Spallata di Giroud sul primo gol? Il calcio è uno sport di contatto, quindi spallate, contrasti e altri tipi di contatti fanno parte del gioco”. Sul proseguo del campionato, il tecnico rossonero dice: “Dobbiamo dimostrare di essere diventati una squadra matura e consapevole, approfittando della vittoria nel derby per avere più entusiasmo. In Italia tutte le partite sono difficili, ancora di più nel girone di ritorno quando gli obiettivi iniziano a delinearsi e aumentano le pressioni.” Un passaggio anche su Zlatan Ibrahimovic: “La stagione è ancora lunga, oggi Zlatan è purtroppo fermo e sta facendo di tutto per recuperare. Lui rimane comunque un calciatore importantissimo per noi.” Una parentesi anche sul suo futuro in casa Milan: “La mia posizione va al di là del mio contratto, almeno per quanto mi riguarda. Mi sento veramente bene al Milan, c’è grande sintonia coi dirigenti, i giocatori, i tifosi… Oggi direi che potrei restare a vita in rossonero, poi so però che il calcio è sempre pieno di imprevisti e dinamiche.” Una delle immagini più divertenti del derby, è stata la corsa di Pioli verso la squadra, nel secondo gol di Giroud: “Mi sono rivisto e ci ho messo un po’ per arrivare ai miei giocatori (ride, ndr). L’importante è essere arrivato. Io sono una persona molto emozionale, vivo in tutto e per tutto con i miei giocatori, era giusto andare a festeggiare con loro.” Infine, per la lotta scudetto: “La classifica è ancora incompleta, perché mancano dei recuperi. Per me tutte le prime cinque squadre sono in lotta per tutto, dallo Scudetto alla Champions.”

FOTO: Twitter Milan