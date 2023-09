Pioli: “Adli ormai è un titolare. Loftus-Cheek? Spero non sia niente di grave, problema al pube o all’addome”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 2-0 contro la Lazio: “L’avevamo preparata per palleggiare meno in mezzo al campo e andare più in profondità, nel primo tempo ci siamo un po’ allungati concedendo ripartenze ma nel secondo siamo venuti fuori molto bene. Non è facile giocare ogni tre giorni, abbiamo vinto una partita difficile con ampio merito”.

Poi ha proseguito parlando di Adli: “Gli ho detto che era la prima a San Siro, può essere più intraprendente, forse potevamo cercarlo di più ma sta crescendo tanto. Sta diventando uno dei titolari del Milan, sono contento per lui, la sua è stata una crescita importante”. Spazio poi alla prestazione di Musah: “Nel primo tempo chi riceveva palla era più marcabile, Musah ha più gamba e caratteristiche di inserimento, così ha favorito Pulisic negli uno contro uno. Yunus lo vorrei un po’ più disciplinato ma ha messo tanta qualità nella partita. Può giocare davanti alla difesa ma è più una mezzala, mentre Reijnders ha una grande gestione della palla”. E sulle condizionei di Loftus-Cheek: “Adesso sarebbe un peccato se si fermasse Loftus-Cheek. Domattina faremo le valutazioni. Ha avuto un problema al pube, forse anche addominale, speriamo non sia niente di grave perché stava molto bene”.

Infine, sulla partita di Champions contro il Dortmund: “Se ho dubbi vuol dire che ho tanta scelta, è importante avere giocatori forti in panchina per far uscire la squadra dai moment difficili. Ho fiducia anche in Jovic che deve lavorare per ritrovare la condizione. Il Dortmund lo avevo visto in difficoltà nella sfida col PSG ma credo fosse dovuto al valore dell’avversario, i tedeschi hanno grandissima intensità alla quale uniscono fisicità. Sarà una gara difficile, non decisiva per l’esito del girone, ma importante”.

Foto: sito Milan