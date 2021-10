Pioli: “Abbiamo studiato bene il Porto, sarà un match tecnico e fisico. Ibra? Partirà dalla panchina”

Stefano Piol è intervenuto conferenza stampa alla viglia di Porto-Milan, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le sue parole.

Sulla partita

“Match più tecnico o fisco? Entrambe le cose. Affrontiamo un avversario solido, compatto, con giocatori offensivi veloci, un allenatore preparato, una squadra preparata. Sarà una partita che presenterà difficoltà tipiche dei match di alto livello. Abbiamo studiato bene il Porto e preparato la nostra strategia: speriamo porti i suoi frutti”.

Su Ibrahimovic

“Sta sicuramente meglio, ma non è ancora in condizione per giocare dal primo minuto”.

Su Bennacer

“Sta bene, è pronto per giocare domani. I due confronti con il Porto potranno essere decisivi per l’esito finale”.

Foto: Twitter Milan