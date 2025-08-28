Pioli: “Abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Questa partita ci servirà molto”

28/08/2025 | 22:39:14

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Polissya: “Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo che molti davano per scontato. Non mi aspettavo questo inizio della gara e dopo si è complicata perché subentra l’aspetto mentale. Ma noi abbiamo creduto nelle nostre qualità e nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Vincere è importante e questa è una partita che ci servirà tanto. Avrei voluto soffrire meno ma ci servirà tanto. Abbiamo fatto degli errori ma il problema non è stato l’atteggiamento. Oggi nel primo tempo non abbiamo avuto la qualità per uscire dalla loro pressione. Poi abbiamo subito due mezzi tiri e subito due gol. Dobbiamo giocare meglio ma la preparazione è stata giusta”.

Foto: Instagram Pioli