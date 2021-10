Pioli: “Abbiamo perso due partite per disattenzioni, ma siamo sulla strada giusta. Leao è migliorato”

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa in vista di Porto-Milan, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera e ha parlato di Rafael Leao.

Sulla crescita del Milan

“Il nostro è un lavoro reciproco: io mi appoggio ai miei giocatori, è assolutamente normale che sia così, e io cerco di allenarsi al migliore possibile; poi sono loro a fare la differenza. Per noi deve essere un continuo scambio per cercare di crescere insieme. Ne mancano di cose per tornare grandi. Stiamo sul percorso giusto, ma ci vogliono ancora tanti step da superare. Ho visto una squadra molto motivata e stimolata: domani abbiamo la possibilità di raggiungere un risultato positivo. In cosa deve migliorare il Milan in Champions League? Dobbiamo rimanere concentrati e lucidi in ogni situazione. Abbiamo pagato caro ogni errore: l’attenzione dovrà essere totale sia quando avremo palla noi, sia per dinamismo che pericolosità, che in fase difensiva; abbiamo perso le prime due partite per due nostre disattenzioni”.

Su Rafael Leao

“È più consapevole delle proprie qualità, sta dentro la partita con più continuità. Ha un potenziale incredibile, può fare ancora meglio”.

Foto: Sito Milan