Pioli: “Abbiamo maggiore consapevolezza. Guardiamo a una partita per volta”

Ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizzato la vittoria di Udine.

Queste le sue parole: “I miei giocatori sono forti come spirito e come volontà, hanno voluto conquistare i tre punti e alla fine ci sono riusciti. La nostra crescita deve passare attraverso gare difficili e insidiose come questa. L’Udinese ripartiva molto bene, noi possiamo giocare un calcio migliore ma siamo stati bravi a vincerla in una giornata non entusiasmante: abbiamo cercato sempre di essere pericolosi e offensivi, questa scelta ci ha premiati”.

Su Tonali: “Si sta inserendo molto bene, ho a disposizione quattro centrocampisti molto bravi ma anche lui ha tutto. Ha un passaggio molto veloce e buona gamba, deve avere più intensità dal punto di vista mentale: non era abituato a giocare con un altro centrale vicino, ma sono contento di lui. E’ un ragazzo fantastico e sempre disponibile al lavoro, deve continuare così”.

Su Ibra: “So di allenare una squadra forte e l’ho detto ai ragazzi anche a fine primo tempo. Non siamo secondi a nessuno, siamo solamente all’inizio: l’anno scorso siamo arrivati sesti, il nostro obiettivo è migliorarci rispetto al campionato 2019/20 e andare più avanti possibile in Europa League. Zlatan sa benissimo di essere importante per la squadra, i compagni lo aiutano a mettere in risalto le sue qualità”.

Twitter Milan