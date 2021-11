Pioli: “Abbiamo le qualità per interrompere questa striscia negativa di risultati in Champions”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Porto: “Non dobbiamo pensare ad altre partite, domani è il crocevia finale. Ci crediamo, abbiamo le qualità per interrompere questa striscia negativa di risultati. Poi possiamo stare qui a dire che meritavamo di più, è vero, ma siamo a zero in classifica. E ora abbiamo una partita per sistemarla. All’andata abbiamo sbagliato tante situazioni, dovremo concentrarci per fare qualcosa di diverso. Poi sappiamo cosa ci aspetta domenica prossima, ma sarà un’altra situazione. Purtroppo in Champions non siamo riusciti a dare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano, domani abbiamo un’opportunità e mi aspetto tanto dalla mia squadra”.

FOTO: Twitter Milan