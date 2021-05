Pioli: “Abbiamo lavorato tanto per la gara di domani. Champions? L’Europa è la casa del Milan”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia del match contro il Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa. “E’ stata una settimana di grande motivazione. La partita di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Abbiamo avuto un buon equilibrio e dobbiamo mettere in campo queste caratteristiche anche nella partita di domani sera. Champions League? La casa del Milan è l’Europa e la storia del club lo testimonia. Il fatto che il Milan manchi da molto tempo fa salire le aspettative. Siamo in un top club e sappiamo di aver preparato bene questa partita. Dovremo essere molto bravi mentalmente. Le partite non sono semplici. Siamo preparati a combattere contro un avversario fisico e forte. Abbiamo lavorato tanto curando i particolari”.

Sui tifosi: “Piuttosto che niente è meglio piuttosto. Giochiamo nella nostra casa e anche questo può esserci d’aiuto. Sappiamo quanto è importante la partita e quanto sarà difficile l’avversario che affronteremo. Ci giochiamo tanto”.

FOTO: Sito ufficiale Milan