Pioli: “Abbiamo fatto un salto in avanti. Possiamo fare male anche all’Inter”

26/10/2025 | 21:06:53

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo il match contro il Bologna: “La visuale che avevo sull’ultima occasione mi diceva che si poteva fare gol. Credo che per lo sforzo potevamo anche meritare il vantaggio. Mi prendo la grande voglia della squadra di non arrendersi mai. Vai sotto su un batti e ribatti. La squadra ha meritato questo punto, ci crede e vuole continuare a farlo. I cambi sicuramente ci hanno dato energia. Il Bologna non ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco ma vincendo le seconde palle. Con le due punte abbiamo lavorato meglio. E’ stata una gara difficile ma ben interpretata. Oggi abbiamo fatto un salto avanti tirando fuori qualcosa in più in un momento di difficoltà. Inter? Noi dobbiamo pensare a noi stessi e non alle qualità dell’Inter. Ogni gara può aiutarci a crescere. Dobbiamo avere la convinzione di poter fare male ad un avversario così forte”.

Foto: Instagram Pioli